Сгнившие трупы матери и сына обнаружили в квартире на улице Маршала Жукова

В квартире на улице Маршала Жукова полицейские обнаружили сгнившие трупы престарелой матери и ее сына. Обстоятельства и причины смерти выясняются.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, в среду, 22 июня в петербургскую полицию поступило сообщение о том, что в квартире дома №60 по проспекту Маршала Жукова обнаружили два трупа. На место прибыли сотрудники правоохранительных органов, которые обнаружили в квартире трупы мужчины и женщины в состоянии сильных гнилостных изменений, их смерть наступило давно.

В квартире проживала 81-летняя мать и ее 56-летний сын. На трупах следов насильственной смерти обнаружено не было.

Трупы петербуржцев направлены в морг для установления причины смерти.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что под мостом на Малой Балканской нашли скелетированный труп. Во Фрунзенском районе Петербурга обнаружили труп. Его нашли под мостом.