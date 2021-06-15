В Петеррбурге была одобрена концепция научно-технологического центра "Невская дельта"

Александр Беглов напомнил, что соглашение о создании центра подписали в рамках Петербургского международного экономического форума. Запланировано, что центр будет построен в Пушкинском районе, он будет возведён как часть нового университетского кампуса. Об этом проинформировали в пресс-службе Смольного.

Создание центра создаст новый толчок развитию Санкт-Петербурга. В центре предоставят новые высоктотехнологичные рабочие места, в исследования будут привлечены ведущие учёные и специалисты, отметил Александр Беглов. Он также добавил, что Санкт-Петербург будет продолжать укрепление статуса мирового научно-образовательного центра.

В рамках этого проекта будут возведены корпуса с лабораториями и опытными производствами, чтобы участвовать в проекте подали заявки десятки компаний из разных регионов России. В "Невской дельте" будут вести работы производства, которые позволят внедрить передовые разработки в сферах экологии, сельского хозяйства, нефтегазовых технологий, цифрового моделирования, разработки новых материалов.

Площадь территории проекта составит 100 гектаров. В перспективе площадь центра может увеличиться в три раза. Подчёркивается, что "Невская дельта" будет комфортно расположена, так как к ней приложены трассы М-10 и М-11.