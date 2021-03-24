Компания «Приморский УПК» обеспечит минимальное воздействие на окружающую среду

Компания «Приморский УПК» приняла участие в конференции по модернизации портов и терминалов «Smart Ports Russia». К обсуждению были предложены темы, связанные с современным портостроением и применением в портовой индустрии экономически эффективных «умных решений», а также вопросы интеграции и использования экологически чистых технологий в современных портах.

В рамках доклада генерального директора ООО «Приморский УПК» Андрея Сизова были озвучены основополагающие принципы устойчивого развития на примере строящегося универсально-перегрузочного комплекса в Приморске.

«Наш порт — это проект об ответственности – перед государством, обществом и окружающей средой. Создавая современный, высокотехнологичный и экологически чистый портовый комплекс, мы думаем на несколько шагов вперед и предугадываем потребности рынка, понимая, что успех проекта не возможен без его стопроцентной синергии с окружающей средой и социумом», - говорит Андрей Сизов.

Особое внимание Андрей Андреевич уделил внедрению передовых технологий, учитывающих мировые тенденции развития портов, и использованию в проекте современного и высокопроизводительного перегрузочного оборудования, а также внутрипортовой техники на электродвигателях. Кроме того, он подробно остановился на разработанной и запатентованной «Приморским УПК» закрытой технологии перевалки угля и других сыпучих грузов, исключающей негативное воздействие на окружающую среду.

Еще одной из важных тем в рамках обсуждения строительства универсально-перегрузочного комплекса в Приморске, стал вопрос создания принципиального нового портового флота, работающий на СПГ- топливе, что будет способствовать улучшению экологической обстановки в Балтийском море.

«Создавая наш передовой порт с использованием современного и высокотехнологичного оборудования, мы не просто наблюдаем процесс перехода от традиционного проектирования и строительства промышленного объекта к «зеленому» строительству, которое характеризуется экологической безопасностью, благоприятными здоровыми условиями жизнедеятельности человека и учитывает интересы будущих поколений, но и являемся участниками этого процесса, - говорит Андрей Сизов. - Мы живем в мире, когда проектам завтрашнего дня, предстоит ставить и решать задачи, уже в новых условиях, когда «зеленые» технологии прочно займут лидирующие позиции в мировой экономике, чему способствует постепенная, но настойчивая его институализация».