Экологи одобрили строительство Приморского портового комплекса

Комиссия Государственной экологической экспертизы выдала положительное заключение для проекта строительства Приморского УПК. Об этом сообщает пресс-служба Приморского универсально-погрузочного комплекса.

Документы по строительству комплекса соответствуют всем требованиям в области охраны окружающей среды. В минувшем году проект также был одобрен общественной экологической комиссией. Так, УПК может применять при строительстве различные технологические решения, минимализирующие риски воздействия на экологию.

Известно, что начало строительства универсально-погрузочного комплекса «Приморский УПК» намечено на лето 2021 года.