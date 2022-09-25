Россияне стали экономить на одежде и покупать лакомства, чтобы заесть стресс

Статистика показала, что за август жители России стали экономить на покупках одежды и техники, зато стали покупать больше продуктов питания. Это можно связать с неуверенностью в завтрашнем дне и желанием у многих заесть стресс.

Как сообщает Neva.Today, согласно данным РБК, в августе текущего года было зафиксировано падение спроса на непродовольственные товары среди жителей страны. Люди стали чаще экономить на приобретении новых предметов гардероба, а также на обуви и технике. Зато граждане стали больше тратить денег в продуктовых магазинах.

Средний чек по покупке электроники упал на 11% в сравнении с 2021 годом. В целом продажи электроники упали на 19% по стране за лето.

Эксперты Центробанка связали такие показатели с тем, что в наше время повышен уровень общей тревожности и присутствует склонность к экономии. Также не стоит забывать про привычку многих людей “заедать” сресс.