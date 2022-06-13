Москвичи встретили рестораны-правопреемники McDonald’s очередями

В воскресенье, 12 июня, в Москве открылись первые 15 заведений общественного питания правопреемника McDonald's в России под названием «Вкусно — и точка». Флагманский ресторан на Пушкинской площади начал работу около полудня.

В Петербурге открытие первых пяти заведений «Вкусно — и точка» было анонсировано на 13 июня. Однако, как пишет «МК в Питере», пока рестораны так не открылись. В ресторане на Каменноостровском не появилось новой вывески, а внутри темно и не заметно признаков готовящегося открытия.

Москвичи встретили обновленные рестораны очередями. Одна из посетительниц заведения рассказала РИА Новости, что провела в ожидании около 40 минут. В отношении вкуса блюд мнения посетителей разделились. Кто-то чувствует, что он изменился, другие не видят особых различий.