Жители 17 регионов России смогут записать будущих первоклассников в школы через Госуслуги

17 регионов России уже подтвердили свою готовность к дистанционному приему заявлений от родителей через портал Госуслуг. Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург», это Петербург, Липецкая, Свердловская, Саратовская, Калининградская, Архангельская, Ивановская, Псковская, Тамбовская, Оренбургская, Воронежская и Пензенская области, республики Тыва, Северная Осетия – Алания, Адыгея, Ханты-Мансийский автономный округ, Хабаровский край.

Заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко отметил, что для всех субъектов уже проработали техническую возможность для подачи заявлений на прием в первый класс через портал. Минцифры совместно с Минпросвещения создали единую форму для родителей.

В правительстве рассчитывают, что другие регионы также обеспечат родителям доступ к этой форме записи детей в школу в будущем. Отмечается, что с помощью единой формы можно не только записаться в школу по месту регистрации, но также указать имеющиеся у семьи льготы.

При заполнении формы родителям потребуется указать паспортные данные, данные из свидетельства о рождении ребенка, место регистрации, номер или название школы, а также данные братьев и сестер будущего первоклассника.

Подать заявление родители смогут по 30 июня. Для зачисления ребенка в школу не по месту регистрации необходимо подавать заявление на портале с 6 июля по 5 сентября.