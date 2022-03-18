YouTube в России могут заблокировать до конца следующей недели

В ближайшее время в России могут заблокировать видеохостинг YouTube. Как сообщает РИА Новости, ссылаясь на собственный источник, это может произойти уже до конца следующей недели.

По словам источника, заблокировать YouTube планировали еще на прошлой неделе. Однако в ситуацию «вмешалась» Meta. Из-за социальной сети Instagram, который был полностью заблокирован на территории России 14 марта, доступ к YouTube решили не ограничивать, чтобы было не все сразу.

Ранее сенатор Андрей Клишас заявлял, что YouTube заблокируют в России в том случае, если он не будет соблюдать российское законодательство.