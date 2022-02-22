ФАС увидела нарушение интересов потребителей в повышении тарифов МТС

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) заинтересовалась повышением тарифов компанией МТС. В отношении оператора сотовой связи возбуждено дело.

Как уточняется на сайте ФАС, в январе текущего года «ПАО «МТС» повысило стоимость услуг. Свыше 28 миллионов абонентов стали платить примерно на 9,5% больше. Оператор сотовой связи обосновал повышение ростом своих затрат, однако не представил подтверждение роста расходов в объеме достаточном для повышения тарифов.

В ФАС посчитали повышение тарифов без соответствующего обоснования нарушением интересов пользователей. В результате в отношении МТС было возбуждено дело по пункту 1 части 1 статьи 10 Закона о защите конкуренции.