В России предложили запретить секс-шопы

Магазины с интимными товарами предлагают запретить в России. Глава синодального Отдела внешних церковных связей Русской православной церкви в эфире телеканала «Россия 24» назвал секс-шопы узаконенным развратом. Об этом сообщает «Интерфакс».

Митрополит Иларион отметил, что церковь занимает по этому вопросу ясную и очень однозначную позицию. РПЦ выступает против половой распущенности и разврата в любых его формах.

Иларион отметил, что церковь не может вынудить власти закрыть секс-шопы. Также РПЦ не спрашивают, принимая решение об открытии новых магазинов. Митрополит подчеркнул, что такими заявлениями церковь обращается напрямую к прихожанам и говорит им о том, что непозволительно.