Петербургский профессор предложил вернуть 9-летнюю студентку МГУ в школу

Профессор Высшей школы экономики в Петербурге Даниил Александров уверен, что 9-летней студентке МГУ Алисе Тепляковой еще рано обучаться в высшем учебном заведении. Он предложил вернуть одаренную девочку в школу, так как в будущем у ребенка могут проявиться интересы, не связанные с психологией.

В интервью «Московскому комсомольцу» преподаватель отметил, что, хоть девочка и сдала ЕГЭ, она могла бы продолжить обучение в школе. Например, в одной из частных школ, которых много в Москве.

Отмечается, что школьное обучение помогло бы Алисе Тепляковой получить социальные навыки, общаясь со сверстниками. Такой шаг также мог бы быть полезным для приобретения юной студенткой большей самостоятельности в поведении.