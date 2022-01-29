Володин назвал законы, которые вступят в силу в феврале

Спикер Госдумы Вячеслав Володин рассказал об изменениях, которые ждут россиян уже через несколько дней. В своем Telegram-канале он перечислил законы, которые вступят в силу 1 февраля.

Материнский капитал будет проиндексирован по фактической инфляции. Выплаты станут больше на 8,4%, то есть 524,5 тысячи рублей на первого ребенка и 693,1 тысячи рублей на второго. Также будут дополнительно проиндексированы страховые и военные пенсии.

Доходы должников защитит от взыскания вступивший в силу закон. Уточняется, что последний поддержит россиян, оказавшихся в сложной жизненной ситуации.