Россия требует от Facebook восстановить доступ к странице своей делегации в Вене

Официальная страница российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями оказалась заблокирована Facebook. Как сообщает ТАСС, официальной причиной блокировки указано наличие на странице запрещенного контента. Однако, руководитель российской делегации Константин Гаврилов пояснил, что на заблокированной странице были только репосты заявлений руководства России и МИД РФ.

Роскомнадзор уже направил обращение в адрес владеющей социальной сетью американской компании Meta Platforms. В нем содержится требование снять все ограничения с официальной страницы, а также объяснить причины их введения.