Минздрав прокомментировал ситуацию с наличием лекарств

Министерство здравоохранения России прокомментировало возникший в аптеках дефицит лекарств. Об этом 27 марта сообщает «РИА Новости» со ссылкой на главу ведомства Михаил Мурашко.

Глава Минздрава отметил, что на ряд лекарств спрос вырос примерно в 10 раз. При этом особо востребованные препараты не отличаются большим сроком годности. Препаратов для льготных категорий граждан, по словам Мурашко, хватит на 5,5 месяцев. Имеются в российских аптеках в достаточном количестве и медицинские изделия из титана.

Основной причиной возникшего ажиотажа глава ведомства считает фейки. В настоящее время перебоев с поставками не наблюдается, также иностранные компании не отказываются поставлять свой товар.