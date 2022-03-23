Минобороны Британии просит удалить с YouTube запись разговора с российским пранкером

Министерство обороны Британии просит руководство YouTube удалить запись разговора министра Бена Уоллеса с пранкером Лексусом (Алексеем Столяровым), представившимся украинским премьер-министром Денисом Шмыгалем. Об этом 23 марта сообщает ТАСС.

«Поскольку российское государство ответственно за подставной звонок, мы пишем вам, чтобы настоять на том, чтобы вы удалили (или хотя бы заблокировали] доступ к видеозаписям в соответствии с объявленной 11 марта политикой [компании] Google и [принадлежащего ей] YouTube», — сказано в официальном обращении британского ведомства. Также в сообщении говорится, что видеоролики несут «значительный риск национальной безопасности Великобритании».

Министерство просит удалить материалы, так как информация о неисправной работе поставляемых Лондоном на Украину противотанковых ракет NLAW недостоверна. Кроме того, британцы уверены, что подобные сведения «оказывают разрушительное воздействие на моральный дух» вооруженных сил Украины.

Напомним, что глава ведомства Уоллес 17 марта сообщил, что разговаривал с неизвестным пранкером, представившегося премьер-министром Украины. Заподозрил неладное он уже в ходе разговора и быстро его прервал. В опубликованных видеороликах говорится о ядерной программе и поддержке Украины в этом направлении со стороны Британии.