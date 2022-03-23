  • 24 Март 2022
USD 24.03.2022 103.1618 -0.9123
USD ММВБ  
EUR 24.03.2022 113.2613 -1.5220
EUR ММВБ  
Нефть($) ..20 +
Нефть(p) ..20 0.00 +0.00

Минобороны Британии просит удалить с YouTube запись разговора с российским пранкером

Автор:


© Фото: pixabay

Темы дня

Видеоролики несут «значительный риск национальной безопасности Великобритании».

Министерство обороны Британии просит руководство YouTube удалить запись разговора министра Бена Уоллеса с пранкером Лексусом (Алексеем Столяровым), представившимся украинским премьер-министром Денисом Шмыгалем. Об этом 23 марта сообщает ТАСС. 

«Поскольку российское государство ответственно за подставной звонок, мы пишем вам, чтобы настоять на том, чтобы вы удалили (или хотя бы заблокировали] доступ к видеозаписям в соответствии с объявленной 11 марта политикой [компании] Google и [принадлежащего ей] YouTube», — сказано в официальном обращении британского ведомства. Также в сообщении говорится, что видеоролики несут «значительный риск национальной безопасности Великобритании».

Министерство просит удалить материалы, так как информация о неисправной работе поставляемых Лондоном на Украину противотанковых ракет NLAW недостоверна. Кроме того, британцы уверены, что подобные сведения «оказывают разрушительное воздействие на моральный дух» вооруженных сил Украины.

Напомним, что глава ведомства Уоллес 17 марта сообщил, что разговаривал с неизвестным пранкером, представившегося премьер-министром Украины. Заподозрил неладное он уже в ходе разговора и быстро его прервал. В опубликованных видеороликах говорится о ядерной программе и поддержке Украины в этом направлении со стороны Британии. 

 

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Россия

    Лучшее в Петербурге

    «Венера», «Пётр I», «Иван Грозный» и «Мефистофель»: семь шедевров из коллекции Русского музея

    Несколько экспонатов одной из главных сокровищниц Северной столицы, которые обязан увидеть каждый.

    читать далее →

    «84 сыра», «Пять углов», «Лососиная»: топ-5 мест с необычной пиццей в Петербурге

    Пицца из «Черепашек-ниндзя» от самого Крэнга, огромный треугольник-пепперони на четверых, бар в гангстерском стиле с шотами, а также другие места с пиццей, в которых стоит побывать.

    читать далее →

    Львиный мост на канале Грибоедова: балерины, их поклонники и дореволюционные риелторы

    Подробности создания одного из пешеходных цепных мостов, появившихся в Петербурге два века назад.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Кофе из глины и сливки с мелом: как в царское время подделывали продукты

    Принято считать, что до изобретения консервантов и ароматизаторов вся еда была натуральная. Но фальсификация продуктов ещё в царской России была настоящей проблемой.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал

    В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    18.03.22
    Регистрация компании на Мадейре: юридические аспекты
    15.03.22
    Безграничные путешествия с компанией «Клуб Приключений»
    15.03.22
    ЛСР выделит 30 млн рублей на благоустройство набережной реки Охты
    14.03.22
    Западные ценности терпят крах: России есть, чем ответить
    11.03.22
    Печать логотипов на футболках
    05.03.22
    Запчасти в интернете: удобный магазин для автовладельцев
    02.03.22
    Андрей Сизов назначен председателем совета директоров АО «ЛОЭСК»
    02.03.22
    Эксперты обсудят развитие пригородных территорий Ленинградской области: Кудрово-Новосаратовка

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2021. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram