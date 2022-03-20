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Эксперты рассказали, чем для России обернется исключение из списка Всемирной организации туризма

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© Фото: baltphoto

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Уже в скором времени Всемирная организация туризма может исключить Россию из своего списка. Чем данная мера обернется для страны телеканалу «Санкт-Петербург» рассказали председатель комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Сергей Корнеев и политолог Алексей Ломов.

По словам главы комитета, Россия не многое потеряет в результате исключения из международного туристического списка.  

«Мы уже получили предложение от Всемирного туристического альянса, международной неправительственной организации, что они готовы рассматривать наше вступление туда», — сообщил Корнеев. Он также отметил, что в допандемийные времена Россия «недорабатывала на рынках азиатских стран». 

«Был такой привычно накатанный путь. А там все больше активно путешествующих и платежеспособных людей. Но у них другая ментальность. Появляются программы, как правильно работать с китайцами, чтобы было комфортно и им и нам. Правильную работу с индийскими туристами, тут надо учиться, адаптироваться, проявлять гостеприимство, но и ставить правила, чтобы все это было комфортно и деньги оставались здесь, в экономике», — рассказал эксперт. 

Вторй спикер согласен с мнением Корнеева: политолог считает, что страна в условиях кризиса может сделать заметный рывок. Внутренний туризм в России за годы пандемии значительно развился, а Петербург остается одним и самых посещаемых городов.   

«Петербург все время делает для этого большое количество услуг. У нас появились улицы, на которых есть рестораны, где можно посидеть. Москвичи признают, что кухня Петербурга – самая лучшая кухня в нашей стране, где можно действительно почувствовать вкус», – заключил Ломов. 

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