В Петербурге отменены все рейсы лоукостера Wizz Air

Венгерская бюджетная авиакомпания Wizz Air сняла с продажи все авиабилеты на рейсы из Петербурга. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителей авиаперевозчика.

В компании отметили, что причиной отмены рейсов стала российская «военная спецоперация» в Украине. Полеты также приостановлены в Россию и Украину. Также до конца мая рейсы из молдавского аэропорта перенесли в город Яссы в Румынии.

Напомним, что «военная спецоперация» на территории Украины началась 24 февраля, с тех пор из России ушло множество иностранных компаний и были введены новые санкции.