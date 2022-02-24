На Донбасе началась специальная военная операция

Президент Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Об этом 24 февраля глава государства заявил в специальном ночном эфире.

«Мною принято решение о проведении специальной военной операции. Ее цель - защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. И для этого мы будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины. А также преданию суду тех, кто совершил многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан Российской Федерации», — выступил перед россиянами Путин.

Операция организована на основании решения Совета Федерации и договорами с самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками.

«В соответствии со статьей 51 части 7 Устава ООН, с санкции Совета Федерации России и во исполнение ратифицированных Федеральным Собранием 22 февраля сего года договоров о дружбе и взаимопомощи с Донецкой народной республикой и Луганской народной республикой мною принято решение о проведении специальной военной операции», — объявил президент России.