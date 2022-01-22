Цены на российское топливо будут проиндексированы

В России летом текущего года проиндексируют цены на топливо. Об этом 22 января сообщает ТАСС со ссылкой на заместитель министра финансов Алексея Сазанова.

Замминистра рассказал, что Минфин ведет обсуждение поправок о компенсации за сдерживание цен на топливо на внутреннем рынке. В переговорах также приняло участие Министерство энергетики.

Ранее сообщалось, что российские власти намерены увеличить объем потребления природного газа в качестве основного вида топлива. В это время Минэнерго хочет специально для городов-участников федерального проекта «Чистый воздух скорректировать показатели.