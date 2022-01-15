В России появилась новая мошенническая схема с «Госуслугами»

Жителей России предупредили о новой мошеннической схеме, в которой злоумышленники представляются сотрудниками «Госуслуг». Об этом 15 января сообщает «Коммерсантъ».

Мошенники звонят россиянам и, представляясь сотрудниками портала «Госуслуг», предлагают привязать к странице пользователя QR-код. После этого просят продиктовать код из СМС-сообщения и получают доступ к личному кабинету.

При этом злоумышленники располагают информацией о жертве и не просят совершать денежные переводы, что усыпляет бдительность граждан. Информацию из личного кабинета мошенники могут использовать с целью получения кредита.