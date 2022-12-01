  • 2 Декабрь 2022
USD 02.12.2022 61.1479 +0.2676
USD ММВБ 00:05 60.8693  
EUR 02.12.2022 63.8279 +0.7775
EUR ММВБ 00:05 63.0514  
Нефть($) ..20 +
Нефть(p) ..20 0.00 +0.00

Бизнесмен Пригожин собрал самые актуальные вопросы к Беглову от жителей Петербурга

Автор:


© Фото: Baltphoto

Темы дня

Прямая линия с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым состоится завтра, 2 декабря. Однако информации о том, куда отправлять вопросы для градоначальника, до сих пор так и не появилось. Бизнесмен Евгений Пригожин предложил помощь жителям города в донесении информации до властей.
 
Он провел параллель между общением с жителями губернатора Санкт-Петербурга и главы Ленинградской области Александра Дрозденко. Вывод оказался в пользу последнего, поскольку его пресс-служба заранее позаботилась о том, чтобы жители смогли донести до власти свои вопросы.
 
«Завтра, 2 декабря, состоится прямая линия с губернатором Санкт-Петербурга А. Д. Бегловым, на которой он должен будет ответить на вопросы горожан. К сожалению, эти вопросы отправить некуда и откуда они появятся — непонятно. Смольный не дает никакой информации. К слову, перед прямой линией губернатора Ленинградской области А. Ю. Дрозденко анонс и правила были опубликованы за 2 недели», — сообщил Пригожин.
 
Чтобы устранить недоработки местной власти, бизнесмен вызвался собрать вопросы горожан и направить их на все известные контактные адреса петербургской администрации.
«Поэтому я взял на себя смелость и ответственность собрать самые актуальные вопросы петербуржцев к губернатору и отправить их на страницу в сети “ВКонтакте”, в пресс-службу Смольного, приемную губернатора, а также публикую их на странице “ВКонтакте” и в Telegram-канале пресс-службы компании “Конкорд”», — рассказал о своих планах Пригожин.
 
Предприниматель обратился к журналистам с просьбой распространить озвученные петербуржцами вопросы, чтобы увеличить шансы на реакцию городских властей.
 
«Прошу журналистов распространить эти вопросы в надежде, что А. Д. Беглов их увидит и попробует на них ответить. Шансов, что он их не увидит, нет, так как Смольный штудирует все мои заявления. Если он “не увидит” эти вопросы и мы не получим от него обратной связи, то, очевидно, губернатор Санкт-Петербурга глух и слеп и нуждается в лечении органов слуха и зрения», — резюмировал он.
 
Ранее бизнесмен Евгений Пригожин, отвечая на вопрос журналистов, рассказал о избирательной кампании социолога Максима Шугалея в петербургский парламент и о том, как результаты выборов были «нагло сфальсифицированы».

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Политика

    Лучшее в Петербурге

    В июле в Петербурге было зарегистрировано ДДУ в 2,6 раза меньше, чем в марте

    читать далее →

    Автоэксперт поставил под сомнение экологичность электромобилей

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Кофе из глины и сливки с мелом: как в царское время подделывали продукты

    Принято считать, что до изобретения консервантов и ароматизаторов вся еда была натуральная. Но фальсификация продуктов ещё в царской России была настоящей проблемой.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал

    В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.

    читать далее →

    Гид по Петербургу

    Эклектика в Петербурге: средневековые башни, атланты, грифоны, пауки, всё сразу

    Яркий архитектурный стиль, который дал свободу зодчим и досыта накормил заказчиков всевозможными диковинными элементами при строительстве и перепланировке домов.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    19.09.22
    Подшипники: как выбрать, где заказать
    19.09.22
    Какие монеты в цене в 2022 году и что можно купить для коллекции?
    08.09.22
    Дни культуры Ростовской области в Санкт-Петербурге
    06.09.22
    Всероссийский День Туризма в гостеприимном Петербурге
    06.09.22
    МегаФон первым в России запустил федеральную сеть VoWiFi
    03.09.22
    Сертификация строительных товаров
    01.09.22
    АО «ЛОЭСК» проинспектирует энергетические объекты Енакиево в ДНР
    01.09.22
    МегаФон предложил абонентам бесплатного секретаря с уникальными возможностями

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2021. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram