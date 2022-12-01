Бизнесмен Пригожин собрал самые актуальные вопросы к Беглову от жителей Петербурга

Прямая линия с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым состоится завтра, 2 декабря. Однако информации о том, куда отправлять вопросы для градоначальника, до сих пор так и не появилось. Бизнесмен Евгений Пригожин предложил помощь жителям города в донесении информации до властей.

Он провел параллель между общением с жителями губернатора Санкт-Петербурга и главы Ленинградской области Александра Дрозденко. Вывод оказался в пользу последнего, поскольку его пресс-служба заранее позаботилась о том, чтобы жители смогли донести до власти свои вопросы.

«Завтра, 2 декабря, состоится прямая линия с губернатором Санкт-Петербурга А. Д. Бегловым, на которой он должен будет ответить на вопросы горожан. К сожалению, эти вопросы отправить некуда и откуда они появятся — непонятно. Смольный не дает никакой информации. К слову, перед прямой линией губернатора Ленинградской области А. Ю. Дрозденко анонс и правила были опубликованы за 2 недели», — сообщил Пригожин.

Чтобы устранить недоработки местной власти, бизнесмен вызвался собрать вопросы горожан и направить их на все известные контактные адреса петербургской администрации.

«Поэтому я взял на себя смелость и ответственность собрать самые актуальные вопросы петербуржцев к губернатору и отправить их на страницу в сети “ВКонтакте”, в пресс-службу Смольного, приемную губернатора, а также публикую их на странице “ВКонтакте” и в Telegram-канале пресс-службы компании “Конкорд”», — рассказал о своих планах Пригожин.

Предприниматель обратился к журналистам с просьбой распространить озвученные петербуржцами вопросы, чтобы увеличить шансы на реакцию городских властей.

«Прошу журналистов распространить эти вопросы в надежде, что А. Д. Беглов их увидит и попробует на них ответить. Шансов, что он их не увидит, нет, так как Смольный штудирует все мои заявления. Если он “не увидит” эти вопросы и мы не получим от него обратной связи, то, очевидно, губернатор Санкт-Петербурга глух и слеп и нуждается в лечении органов слуха и зрения», — резюмировал он.

Ранее бизнесмен Евгений Пригожин, отвечая на вопрос журналистов, рассказал о избирательной кампании социолога Максима Шугалея в петербургский парламент и о том, как результаты выборов были «нагло сфальсифицированы».