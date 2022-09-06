Жители Петербурга намерены уволить депутатов, проголосовавших за закон о КРТ

Предложенный губернатором Санкт-Петербурга и принятый депутатами Законодательного собрания закон о «Комплексном развитии территорий» (КРТ) вынуждает жителей города обращаться в высшие инстанции, добиваясь его отмены.

После принятия скандального закона о «реновации» петербуржцы начали массово просить Беглова отменить свое решение. Не получив ответа, они решили обратиться в администрацию президента России Владимира Путина. В свою очередь федералы запросили у Смольного уточнения по КРТ.

Однако этим дело не ограничилось и законом заинтересовался лично глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Он поручил подготовить доклад о жалобах петербуржцев. На данный момент, по информации Telegram-канала «Реновация Новости», жители Северной столицы составили жалобу в прокуратуру с требованием уволить депутатов, проголосовавших за принятие КРТ.

Отметим, что совершить подобное очень сложно из-за бюрократических проволочек и отсутствия предложенного в 2005 нормативно-правового акта о регулировании порядка отзыва депутата Законодательного собрания Санкт-Петербурга избирателями. Но, если в дело вмешается прокуратура, у петербуржцев появится шанс осуществить задуманное.