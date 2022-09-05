Политолог Соловейчик назвал «ошибкой» заявление Смольного о повышении зарплат петербуржцев до 103,6 тыс. рублей

В Смольном сообщили, что к 2025 году средняя зарплата в Северной столице достигнет 103,6 тыс. рублей. Петербуржцы раскритиковали подобные заявления. К ним присоединился и политолог Владимир Соловейчик. Он уверен: многие обещания администрации Александра Беглова указывают на то, что чиновники и горожане живут в разных вселенных.

Информацию о повышении средней зарплаты в Северной столице сообщил врио председателя Комитета по экономической политике и стратегическому планированию Алексей Зырянов. Он отметил, что средний заработок петербуржца в 2023 году составит 88 400 рублей, в 2024 – 96 000, а в 2025 – 103 600 рублей. Однако горожане такое заявление не оценили

Политолог Владимир Соловейчик также раскритиковал прогноз. Как полагает эксперт, в дальнейшем петербуржцы будут все негативнее воспринимать подобные заявления, ведь на данный момент у них и так достаточно причин не доверять Смольному. Например, многие боятся лишиться работы или жилья в рамках закона о КРТ.



«Общественное недовольство такого рода действиями чиновников все будет и будет расти. Это абсолютно очевидно. Добавим к этому, что люди боятся за свое жилье в связи с принятием закона о КРТ, добавим, что люди боятся за свои рабочие места, и все это естественно создает такой психологический фон. На этом фоне выступать вот с такими непродуманными заявлениями и одновременно с этим повышать тарифы на ЖКХ, на социальный транспорт городской – это, как говорил в свое время князь Талейран, министр иностранных дел при Наполеоне, хуже, чем преступление, это ошибка», — отметил Соловейчик.



По мнению Соловейчика, такое отношение к петербуржцам – это колоссальная ошибка властей. Он также заявил, что администрация Александра Беглова живет в параллельном мире.