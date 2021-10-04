Вице-губернатора Петербурга Николая Линченко наградили орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени

Об этом 3 октября сообщает пресс-центр Смольного.

Президент России Владимир Путин подписал Указ о награждении орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени вице-губернатора Николая Линченко.

В городе за прошлый год ввели в эксплуатацию 61 социальный объект. За счет бюджетных средств сдали 9 детских садов, 4 школы, 8 объектов здравоохранения и 14 объектов иного назначения. За пять месяцев и 17 дней построили Госпиталь ветеранов войн.

«Эти цифры говорят о том, что мы решаем проблему по устранению доставшегося нам в наследство от прежних времен перекоса объектов социальной инфраструктуры по отношению к объемам жилищного строительства. Петербург стал первым регионом в стране, кто получил откорректированные планы по строительству жилья. Город убедил федеральные власти снизить планку нового строительства с 5,5 до 3,2 млн м2, что позволило избежать сверхнагрузки на социальную, инженерную и транспортную инфраструктуру», — рассказал Линченко.

В 2021 году в Петербурге планируется ввести еще 53 социальных объекта.