Кандидат Вишневский заявил, что будет судиться за результаты выборов в Госдуму и Заксобрание

Об этом он сообщает 21 сентября в своем телеграм-канале «ВишНевскоеВремя».

Кандидат в Законодательное Собрание Петербурга Борис Вишневский сообщил о намерении защищать свои голоса на выборах в Госдуму и в ЗакС в суде.

«Даже с учетом гигантских фальсификаций "Яблоко" сейчас имеет 9.17%. Это дает нам два депутатских мандата. Два первых номера списка - мы с Александром Шишловым. Но мы будем обязательно биться за третий мандат, который у нас нагло украли», – пишет Вишневский.

Кандидат сообщил, что третьей в списке «Яблока идет Ольга Штанникова, эксперт по вопросам защиты прав человека. Если суд постановит, что Вишневский выигрывает по спискам, то от партии в ЗакС пройдет Штанникова и Шишлов.

Сейчас Вишневского опережает член партии «Единая Россия» Соловьев.