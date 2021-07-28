Партия "Родина" выдвинула 54 кандидата на выборы в Заксобрание Петербурга

Председатель Совета регионального отделения партии "Родина" в Санкт-Петербурге Андрей Петров сообщил, что фракция выдвинула 54 кандидата на выборы в Законодательное собрание.

Как сообщает "МК в Питере", в итоге партия выдвинула 49 человек по списку и 23 — по одномандатным округам.

"Мы рассчитываем, что к сентябрю сможем увеличить... [электоральный рейтинг партии] до 10-15%", — сообщил глава отделения.

По словам Петрова, партия пользуется успехом у петербуржцев благодаря понятным и простым терминам компании. "Родина" ранее сообщала, что их предвыборная кампания находится под угрозой. Агитационные плакаты их конкурентов уже висели на улицах Петербурга, а вот с постерами "Родины" возникла проблема. В самой партии считают, что существует негласный запрет на размещение ее наружной рекламы.