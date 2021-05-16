Анатолий Дроздов снял свою кандидатуру с праймериз «Единой России»

В Петербурге стало известно о снятии кандидатуры с предварительного голосования «Единой России» Анатолия Дроздова, вице-спикера Законодательного Собрания города. Об этом сообщает «Московский Комсомолец».

Так, на сайте праймериз партии «Единая Россия» отсутствует информация о вице-спикере петербургского парламента. На данный момент Анатолий Дроздов занимает пост главы общественной приемной главы «Единой России» в Петербурге, а также входит в комиссию по экологии и природопользованию, а также по промышленности, экономике и предпринимательству в парламенте Северной столицы.

Ранее Санкт-Петербург.Ру писал о снятии кандидатуры с праймериз ЕР Вячеслава Макарова, спикера ЗакСа Петербурга.