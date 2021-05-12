В обращении к ЗакСу Беглов обратил внимание на предстоящие инфраструктурные мегапроекты

В среду, 12 мая, в Санкт-Петербурге прошло выступление губернатора Северной столицы Александра Беглова в Мариинском дворце перед депутатами Законодательного собрания. После заседания глава города отвечал на вопросы. В одном из ответов на вопрос Беглов отметил, что все финансовые инструменты, о которых говорил президент России, очень помогут Петербургу. Об этом сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

Все инфраструктурные кредиты можно будет направить на развитие транспортных, инженерных и социальных мегапроектов.

Также градоначальник отметил, что в городе наблюдается дефицит социальной инфраструктуры, а также транспортной агломерации и для ее ликвидации городу необходимо 219 млрд рублей и 420 млрд рублей соответственно. Кроме того, в регионе необходимо закончить модернизацию теплосетей до 2033 года и реализовать 393 млрд рублей.

«Правительство Петербурга уже приступило к формированию и согласованию конкретных проектов совместно с федеральным правительством», — добавил губернатор города на Неве.