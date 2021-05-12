В настоящий момент, отношения между исполнительной и законодательной властями города в серьезно обострились из-за намерений спикера Вячеслава Макарова идти на праймериз в ЗакС, вопреки мнению партийного руководства.
25 марта, Беглов заявил о том, что председатель парламента смог бы представлять интересы города в Государственной Думе. Это заявление прозвучало в эфире "78 канала". По-сути, это был некий намек в сторону Макарова о том, что его больше не рады видеть
в Мариинском дворце.
Почти через месяц, 20 апреля спикер ЗакСа подал заявление на праймериз "Единой России" в Госдуму в присутствии партийного лидера Андрея Турчака. Однако буквально через несколько дней он заявился и на выборы в парламент Петербурга.
Любопытно, что его действия моментально поддержали 28 депутатов текущего созыва. Они положительно отозвались о его инициативе. Правда, двое из тех, чьи слова распространили в релизе парламента отказались признавать, что они это говорили.
В любом случае, во время сегодняшнего отчета губернатора сохраняется большая вероятность демарша губернатора со стороны лояльных Макарову депутатов.
Сможет ли конфликт в ЗакСе разрешиться в пользу Беглова
© Фото: pixabay.com
В течение часа в Законодательном Собрании Петербурга перед депутатами выступит Александр Беглов с очередным отчетом.
В настоящий момент, отношения между исполнительной и законодательной властями города в серьезно обострились из-за намерений спикера Вячеслава Макарова идти на праймериз в ЗакС, вопреки мнению партийного руководства.
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