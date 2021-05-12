Сможет ли конфликт в ЗакСе разрешиться в пользу Беглова

В настоящий момент, отношения между исполнительной и законодательной властями города в серьезно обострились из-за намерений спикера Вячеслава Макарова идти на праймериз в ЗакС, вопреки мнению партийного руководства.



25 марта, Беглов заявил о том, что председатель парламента смог бы представлять интересы города в Государственной Думе. Это заявление прозвучало в эфире "78 канала". По-сути, это был некий намек в сторону Макарова о том, что его больше не рады видеть

в Мариинском дворце.



Почти через месяц, 20 апреля спикер ЗакСа подал заявление на праймериз "Единой России" в Госдуму в присутствии партийного лидера Андрея Турчака. Однако буквально через несколько дней он заявился и на выборы в парламент Петербурга.



Любопытно, что его действия моментально поддержали 28 депутатов текущего созыва. Они положительно отозвались о его инициативе. Правда, двое из тех, чьи слова распространили в релизе парламента отказались признавать, что они это говорили.



В любом случае, во время сегодняшнего отчета губернатора сохраняется большая вероятность демарша губернатора со стороны лояльных Макарову депутатов.