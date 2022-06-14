«Единая Россия» и Народный совет ДНР определили направления синхронизации законодательства в сфере экономики и здравоохранения

Вопросы возвращения Донбасса к мирной жизни и гармонизации законодательной базы обсудили на встрече фракции «Единой России» с делегацией Народного совета ДНР, которая прошла по приглашению партии. В частности, речь шла о совершенствовании законодательства по поддержке малого и среднего бизнеса и внедрения на Донбассе института самозанятости с учетом инициатив граждан.

«Важно отказаться от избыточной регуляторности в части поддержки бизнеса. Также необходимо обсудить вопросы, связанные с особыми экономическими зонами и привлечением инвестиций. Нужно налаживать не только законодательство, но и экономические связи, восстанавливать разрушенные объекты, закрывать потребность населения в электроэнергии. Это широкое поле для взаимодействия, мы полностью открыты и готовы работать в этом направлении», - сказал председатель комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин.

Также будут проработаны изменения в таможенное законодательство - таможенные службы поддерживают предложения «Единой России» по упрощению доставки гуманитарных грузов на Донбасс, сообщила вице-спикер Госдумы, глава партийного Штаба по гуманитарному сотрудничеству Анна Кузнецова. Поддержку нашли и другие решения.

«Обсуждали с Минпромторгом средства реабилитации, которые должны поставляться в социальные учреждения. Было также озвучено предложение о бизнес-миссии – бизнес активно хочет участвовать в восстановлении республики, вкладываться и работать на территориях. В ближайшее время эта бизнес-миссия состоится. Через площадку Штаба «Единой России» мы сможем эффективно решать сложные вопросы, аккумулировать усилия органов власти, экспертов, общественных организаций, которые приезжают помогать», - отметила Анна Кузнецова.

Одно из ключевых направлений – работа над законодательством Донбасса в сфере здравоохранения. Действовавшая на территории ЛДНР система медицины отличалась от той, что была введена на освобождённых сейчас территориях. Последняя имела коммерческую направленность, что приводило к долгому ожиданию плановой помощи, отметил глава комитета Госдумы по здравоохранению Дмитрий Хубезов.

В свою очередь, председатель Народного совета ДНР Владимир Бидевка выразил уверенность, что взаимодействие с фракцией «Единой России» поможет наладить экономические связи ДНР с Россией. После восстановления в том числе и экономической инфраструктуры, регион способен работать, зарабатывать и приносить пользу, сказал он.

«Необходимо в первую очередь отрегулировать и привести к общему знаменателю таможенное законодательство, налоговые нормы в части предоставления льгот и преференций предприятиям стратегически важных для Донбасса отраслей. Такой опыт у нас уже наработан в рамках белорусско-российской интеграции, которая сейчас активно ведется. Там определено несколько блоков взаимодействия. Первый – энергетика, промышленная политика, сельское хозяйство, транспорт и связь. Второй – макроэкономическая политика, налоговая и банковская сферы, таможенное и антимонопольное право, регулирование торговой отрасли. Наконец, третий по счету, но не по смыслу – социальная защита населения, защита прав потребителей. Это позволит создать эффективную логистическую и товарообменную систему между нашими странами, солидаризировать наши промышленные и аграрные векторы развития, нарастить общий товарооборот, дать импульс для создания совместных производств», - сказал депутат от Санкт-Петербурга, первый заместитель председателя комитета Госдумы по контролю Михаил Романов («Единая Россия»).

Напомним, «Единая Россия» вместе с Народным советом ДНР работают над гармонизацией законодательства. Для этого из числа депутатов Госдумы и Народного совета будут созданы профильные рабочие группы, главной задачей которых станет устранение любых барьеров на пути дальнейшей интеграции Донбасса с Россией в каждой сфере — экономике, образовании, здравоохранении, предпринимательстве. По приглашению «Единой России» официальная делегация ДНР приехала в Москву на межпартийные переговоры и консультации с представителями обеих палат Федерального Собрания.