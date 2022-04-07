Еще один способ увековечить память Жириновского предложили в Петербурге

Первый секретарь петербургского отделения политической партии «Коммунисты России» Сергей Малинкович уверен, что память Владимира Жириновского необходимо увековечить в Петербурге. Таким мнением он поделился с «МК в Питере».

Бессменного лидера ЛДПР собеседник издания назвал человеком эпохой. В качестве объектов, которые могли бы носить имя Владимира Жириновского, Сергей Малинкович предложил исследовательский институт, небольшой парк, улицу в новом районе или станцию метро.

Отмечая роль умершего политика в новейшей истории, Сергей Малинкович предложил не переименовывать какой-либо петербургский объект, а дать имя Владимира Жириновского чему-то новому, что еще не имеет названия. Например, по его мнению, в честь Жириновского можно назвать новый аэропорт в Петербурге.