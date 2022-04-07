Пресса США пишет о разногласиях в НАТО по отношениям с Москвой

Между членами НАТО возникли разногласия по дальнейшему выстраиванию отношений с Россией на фоне ситуации, сложившейся вокруг Украины. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на американское издание New York Times.

Два высокопоставленных представителя организации отметили, что за полный разрыв отношений с Россией выступают Польша и страны Балтии.

Группу с противоположным мнением в НАТО представляют прежде всего Франция, Германия и Турция. Эти страны настаивают на необходимости сохранения отношений с Россией.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что посол России в США назвал введенные санкции против Сбербанка и Альфа-банка ударом по простым россиянам.