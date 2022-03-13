Движение «Весна» прекращает свою деятельность

Молодежное движение «Весна» прекращает работу. Информация появилась в чатах активистов в мессенджере Telegram. Об этом сообщает «МК в Питере».

В качестве причины прекращения деятельности «Весны» в сообщении указывается невозможность дальнейшей активности в сложившихся условиях. Неделей ранее перестало работать другое подобное объединение — «Молодежное Яблоко».

Источник издания обозначил причину как ужесточение законов за распространение фейков и антигосударственную деятельность. У организации также возникли проблемы с зарубежным финансированием. Отказ Visa и MasterCard от обслуживания карт российских пользователей, введение санкций в отношении нескольких крупных банков, в том числе их отключение от международной системы банковских платежей SWIFT, сильно осложнили получение денежных средств из-за рубежа.

Руководство «Весны» может в ближайшее время покинуть Россию. Некоторые участники либеральных ячеек уехали из страны еще до начала специальной операции в Украине. Многие бывшие активисты отправились в Грузию. Там же проживают и некоторые члены прекратившего свою работу «Молодежного Яблока».