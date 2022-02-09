Владимир Жириновский находится в больнице

Председатель ЛДПР и депутат Госдумы Владимир Жириновский находится в Центральной клинической больнице Москвы. Как сообщает ТАСС, состояние 75-летнего политика оценивается как тяжелое. Собеседник агентства рассказал, что в больнице Владимир Жириновский находится уже два дня.

Kp.ru называет возможной причиной госпитализации Жириновского заражение «омикрон»-штаммом коронавируса. При этом в пресс-службе фракции либерал-демократов заявили, что политик чувствует себя хорошо и продолжает работу.