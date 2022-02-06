Кризис-менеджер из Кремля тут не поможет: Аркатов посоветовал сменить руководство в Петербурге

Московский политолог Иван Аркатов заметил, что в такой ситуации Петербургу не поможет даже «экстренный вызов кризис-менеджера из Кремля», так как руководство города погрязло в системных ошибках.

«В руководстве городом происходят системные ошибки, и полумерами тут не обойтись. Да, предположим, приглашенный из федерального центра эксперт сможет решить несколько острых проблем, которые стоят перед Петербургом. Но что дальше? Ведь мы лишь снимем симптомы, но не вылечим саму болезнь», - сказал Аркатов.

По мнению Аркатова, гораздо разумнее было бы принять сложное решение о смене главы региона, так как работа команды Александра Беглова отличается «импульсивностью и бессистемностью», на которую пытаются обратить внимание петербуржцы, любящие свой город и уставшие от происходящего.

«Работа, которую оно ведет, отличается импульсивностью и бессистемностью, и не случайно петербуржцы ведут такую активную деятельность в соцсетях по высвечиванию проблем города – они страдают от них едва ли не каждый день и хотят, чтобы их наконец-то начали решать, а не замалчивать. Жители видят, что их любимый Петербург, претендующий на статус второй столицы России, превращается в непонятно что и хотят это прекратить», - заключил политолог.

Непоследовательность команды городских управленцев в Петербурге неоднократно отмечали эксперты и обычные горожане, называвшие Беглова человеком, который не в состоянии решать решать проблемы, и не желает диалога с гражданами города. Петербуржцы подали на сайте Change.org петицию за отставку губернатора и надеются, что она будет рассмотрена.