Ошибочка вышла: Bloomberg объявил о «вторжении» России на Украину, а после удалил материал

Около 16:00 по местному времени (примерно в полночь 5 февраля по Москве) американское издание Bloomberg опубликовало материал с громким заголовком «Россия вторгается на Украине. Как сообщает РИА Новости, позднее заголовок исчез, а издание сообщило о его непреднамеренной публикации.

В Bloomberg пояснили, что готовят заголовки для множества сценариев. В издании отметили, что глубоко сожалеют об ошибке и уже расследуют обстоятельства инцидента.

Ситуация вокруг России и Украины остается напряженной. Ранее во время пресс-конференции президент РФ Владимир Путин заявил, что США планируют сдерживать развитие страны, провоцируя конфликт с Украиной.