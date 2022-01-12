Руководитель аппарата петербургского ЗакСа лишится должности

В петербургском Законодательном собрании новый год начался с массовых сокращений. Как сообщает 78.ru, свой пост покидает руководитель аппарата Мариинского дворца Михаил Субботин.
Среди других сокращенных сотрудников Законодательного собрания пресс-секретарь Елена Гаврищук и завхоз Алёна Кукушкина, а также сотрудники ещё нескольких управлений. «Деловой Петербург» уточняет, что сокращение аппарата ожидается в управлениях по информации и общественным связям, организационного обеспечения, по приему граждан, документационного обеспечения, материально-технического обеспечения и управлении внешних связей.