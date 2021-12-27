Заключительная в 2021 году прямая линия с губернатором Ленобласти пройдет 27 декабря

В Ленинградской области на понедельник, 27 декабря, запланирована заключительная в уходящем году прямая лини с губернатором Александром Дрозденко. Как сообщает ivbg.ru, видеоконференция начнется в 16:00. Отвечать на вопросы жителей губернатор будет в течение часа.

По традиции, задать свой вопрос жители смогут не только губернатору, но и главам районных администраций. Последние также примут участие в прямой линии.

Желающие задать свой вопрос Александру Дрозденко могут позвонить по номеру 006 со стационарного телефона. Также доступен платный звонок по номеру +7(81361) 315-01.