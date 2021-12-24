Новый секретарь и зампред избирательной комиссии назначены в Петербурге

Новым заместителем председателя Санкт-Петербургской городской избирательной комиссии избран член комиссии с правом решающего голоса Олег Зацепа. Его кандидатуру внесла на рассмотрение председатель Горизбиркома Наталья Чечина. Одиннадцать членов комиссии поддержали кандидатуру Олега Зацепы. Двое были против.

Новым секретарем комиссии стала Екатерина Астафьева, которая также была избрана большинством голосов. Новыми членами комиссии с правом решающего голоса выбрали Бориса Семёнова и Дениса Козенко.

Еще одно место в Санкт-Петербургской городской избирательной комиссии остается вакантным. Решение по кандидатуре примут не ранее 19 января.