Глава ЦИК оценила отставку двух членов петербургской ГИК

Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова прокомментировала отставку членов Петербургской городской избирательной комиссии Аллы Егоровой и Дмитрия Краснянского. Глава Центризбиркома уверена, что их освобождение от должностей будет способствовать развитию и оздоровлению избирательной системы Петербурга. Такое мнение Эллы Памфиловой было размещено в официальном Telegram-канале «ЦИК России».

Глава ЦИК назвала освобождение от должностей заместителя председателя Петербургской городской избирательной комиссии Аллы Егоровой и члена горизбиркома Дмитрия Краснянского удовлетворительным результатом.

Заявление об уходе с поста по собственному желанию также написала секретарь горизбиркома Марина Жданова.