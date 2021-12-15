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Петербургские депутаты не будут обсуждать отмену статуса «иностранного агента»

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© Фото: Baltphoto

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Решение об исключении вопроса из повестки принято большинством голосов.

Законодательное собрание Петербурга не будет рассматривать законопроект об исключении понятия «иностранный агент» из российского права. Вопрос исключен из повестки решением 45 депутатов, проголосовавших «за». Воздержался один парламентарий.

Ранее с инициативой исключения из российского права понятия «иностранного агента» выступила фракция «Яблоко». Законопроект был разработан при участии эксперта Института прав человека Льва Левинсона.

Депутат от КПРФ Алексей Зинчук предложил исключить инициативу «яблока» из повестки, пояснив, что над поправками в данный закон работает группа ЗакСа. Председателем группы является вице-спикер городского парламента Марина Шишкина.

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