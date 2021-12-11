Глава ОНК Петербурга не смог попасть в Молдавию

Председатель Общественной наблюдательной комиссии Александр Холодов отправился в Молдавию на конференцию по противодействию коррупции. Однако, как он сообщил на своей странице в Facebook, пробыть там ему удалось не более часа.

Власти депортируют Александра Холодова из страны. Официальная причина звучит как несоответствие заявленной цели визита. Глава ОНК отметил, что у него на руках приглашение от организаторов конференции, однако власти Молдавии не приняли документ в качестве аргумента.

Далее Александр Холодов отметил, что паспорт ему не отдают. Он находится в запечатанном конверте вместе с посадочным талоном, а в автобусе его сопровождает представитель власти.