Отработавший месяц глава Калининского района ушел в отставку

Новый глава Калининского района Иван Громов покинул пост всего через месяц после назначения. В Смольном уточнили, что Руководитель подал заявление об увольнении по собственному желанию сразу после рабочего совещания в губернатор Петербурга Александра Беглова и членов правительства.

В администрации города уточнили, что просьба Ивана Громова удовлетворена и он освобожден от занимаемой должности. Подробностей о причинах его решения не сообщается. Новый глава Калининского района пока не назван.

Иван Громов занял пост главы Калининского района в ноябре 2021 года. Его предшественник Василий Пониделко перешел в комитет по благоустройству.