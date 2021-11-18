Двух глав ТИК не уволили в Петербурге, несмотря на требования ЦИК

В четверг, 18 ноября, в петербургском Избиркоме отчитались по выполнению поручения Центральной избирательной комиссии. Несмотря на требование ЦИК, от занимаемых должностей не были освобождены главы территориальных избирательных комиссий № 8 и №9. Об этом сообщил в ходе заседания член ГИК Дмитрий Краснянский.

Ранее в Центризбиркоме также призвали петербургский Избирком отменить результаты сентябрьского голосования на избирательных участках №212 и №218. Замглавы ГИК Олег Зацепа заявил, что данные дела направлены в суды общей юрисдикции. Однако, судебные инстанции в Московском и Пушкинском районах Петербурга не приняли иски к рассмотрению. Другой член ГИК Алексей Березин предложил направить кассационные жалобы по данному вопросу.