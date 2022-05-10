Петербургские депутаты поехали в автопробег до Волгограда

Автопробегом протяженностью более трех тысяч километров депутаты петербургского парламента решили отметить День Победы. Кроме того, акция посвящена 80-летию Сталинградской битвы.

Два часа назад колонна отправилась от Монумента героическим защитникам Ленинграда на Московском проспекте. Перед этим парламентарии возложили цветы и почтили память погибших в Великой отечественной войне.

Как сообщает телеканал "Санкт-Петербург", маршрут пройдет через 12 областей и через Юхнов, Ржев, Воронеж, Клин и Липецк. Торжественно-траурные мероприятия пройдут в каждом населенном пункте. В поездку на восьми машинах отправили 23 человека.

Как рассказал председатель комитета по законодательству ЗакСа Всеволод Беликов, дороги являются связующей нитью между российскими регионами, а автопробегам запомнится всем регионам.