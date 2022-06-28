Доктор Мясников: привычка, которая поможет миновать гастрит

Известный российский телевизионный доктор рассказал жителям России, какую привычку стоит завести, чтобы никогда не встретиться с проблемами гастрита. Эксперт советует большое внимание уделить тому, как вы пережевываете свою пищу.

Врач Александр Мясников в эфире телевизионной программы «О самом главном» на канале «Россия-1» призвал россиян тщательнее пережевывать пищу, поскольку данная привычка поможет избежать появление такого распространенного заболевания желудочно-кишечного тракта, как гастрит.

Как отмечает телеведущий, во время того, как человек пережевывает еду, она пропитывается различными ферментами слюны. В результате этого, переваривание начинается не в желудке, а сразу же во рту. Поэтому такая привычка оказывает положительные последствия на здоровье организма.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что доктор Александр Мясников посоветовал обратить внимание россиян на такую злободневную проблему, как ожирение.





