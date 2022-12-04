Диетолог открыл секреты варенья и рассказал про полезную альтернативу

Варенье знакомо всем с детства и у многих является любимым домашним лакомством. Но о том, в чем его польза, а в чем вред — знают не все.

В беседе с 360тв спортивный диетолог и нутрициолог лаборатории “Гемотест” Антон Брыкин рассказал, что гораздо полезнее употреблять не классическое варенье, в протертые с сахаром ягоды. В них содержится больше витаминов, макро- и микроэлементов.

Специалист пояснил, что классическое варенье готовится по рецепту, в котором ягоды и фрукты подвергаются термической обработке. При длительной тепловой обработке в них разрушаются некоторые биологически активные соединения и витамины.

Также диетолог посоветовал не хранить более года варенье с косточками, так как в косточках содержится синильная кислота. Данное вещество является токсичным и оно со временем в небольшом количестве распространяется в варенье. Также если в банке с вареньем появилась плесень, то такой продукт нельзя употреблять в пищу и необходимо в срочном порядке утилизировать.