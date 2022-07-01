В ближайшие выходные - 2-3 июля бежим ЭФКО challenge 5 км!

Это бесплатный призовой онлайн-забег в поддержку начинающих бегунов. Если вы давно собирались заняться бегом — тот самый момент настал!

Небольшая пробежка – лучшее лекарство от болезней, от неврозов и просто от плохого настроения. Опыт тысячи людей во всём мире подтверждает это.

По мнению Сергея Иванова, бег меняет жизнь, и это чувствуется сразу – после первой пробежки. Поэтому «ЭФКО» активно поддерживает беговое движение в России. Всех тех, кто мечтает бегать в радость и быть здоровым.

Согласитесь, что начинать новое дело всегда легче в компании единомышленников! Найдите себе бегового напарника: друга, коллегу, ребенка, члена семьи, выберите вместе красивый маршрут и вперёд!

Победителя и бегунов, занявших 30, 40, 50 места, ждут призы от «ЭФКО». Абсолютно все участники получат официальные дипломы, которыми можно будет поделиться в соцсетях.

Бежать можно в любом городе!

Регистрация https://s10.run/efko5km