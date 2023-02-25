В Петербурге большим спросом пользуется аренда площадей для открытия аптек

На территории Северной столицы наблюдается повышенный спрос на аренду площадей, где в последствии возникнут аптеки.

В общей сложности за прошлый, 2022, год объем продаж товаров через аптеки достиг 1,6 триллиона рублей, что на 15 процентов больше, чем в 2021 году. Об этом пишет АБН со ссылкой на DSM Group.

Отмечается, что сейчас в России работают более 70 тысяч аптек, а это на четыре тысячи больше, чем в 2022 году. По количеству заведений лидирует сеть аптек "Ригла", за ней расположились "Эркафарм" и "Мелодия здоровья".

При этом, оборот сети "Алоэ" стал больше на более чем 33 процента, в конечном итоге составив более 16 миллиардов рублей.