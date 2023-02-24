Специалисты Роспотребнадзора рассказали петербуржцам, можно ли похудеть при помощи специй

Специалисты Роспотребнадзора по Петербургу объяснили, так ли полезны при похудении специи и на какие процессы в организме они влияют.

В ведомстве заметили, что однозначно сказать, помогают ли приправы в борьбе с лишним весом, сказать трудно. Так, они, действительно, способствуют нормализации обмена веществ, но не расщепляют жир. Об этом пишет "МК в Питере".

Отмечается, что пища со специями может ускорить метаболизм, но злоупотреблять ими не стоит, так как они могут навредить слизистой желудка. В топ-5 самых полезных приправ, по мнению экспертов, вошли куркума, корица, имбирь, чеснок и перец чили.

Касательно перца чили в Роспотребнадзоре вспомнили интересный факт: считается, что у тех, кто ест сдобренную этой приправой пищу каждый день, снижается вероятность смерти на 14 % в сравнении с теми, кто использует перец чили в рационе не чаще раза в неделю.